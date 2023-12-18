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В у больше всех Новый год любят дизайнеры, учителя и логисты
фото: pikist.com

В Крыму больше всех Новый год любят дизайнеры, учителя и логисты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:45 18.12.2023

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Большинство жителей Крыма любит Новый год: 31% просто обожают этот праздник, еще 28% любят, но без фанатизма. Каждый четвертый относится к Новому году спокойно. 6% признались, что не любят его. 1 из 100 просто ненавидит «искусственный ажиотаж вокруг смены календаря». Женщины любят Новый год больше мужчин. Молодежь — больше старшего поколения, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего в той или иной степени любви к Новому году признавались дизайнеры (84%), учителя (71%) и специалисты по логистике (70%). Реже других празднику радуются рабочие, водители и ИТР (многим из них приходится работать, пока вся страна отдыхает на каникулах). Среди маркетологов много как тех, кто очень любит Новый год (45%), так и ненавидящих этот праздник (10%): «В декабре пашем как проклятые, а в январе — затишье и нет выручки».

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Время проведения: 27 ноября — 15 декабря 2023 года

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