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В у большинство компаний повышало зарплаты в течение 2023 года
Иллюстрация: Mayya666, pixabay.com

В Крыму большинство компаний повышало зарплаты в течение 2023 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:01 26.11.2023

8 из 10 работодателей пересматривали зарплаты в течение последнего года, каждая вторая компания повысит или индексирует оклады в ближайшее время. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и трудоустроенные крымчане.

На повышение заработка в 2024 году надеется каждый второй работающий (54%). Чем моложе крымчане, тем больше они ждут пересмотра зарплат. На повышение чаще надеются те, кто зарабатывает больше. Между тем 49% представителей компаний говорят, что работодатели уже производили повышение или индексацию зарплат в течение последних 6 месяцев. В каждой третьей организации оклады пересматривали от полугода до года назад (35%), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Таким образом, 8 из 10 работодателей увеличили зарплаты персонала в 2023 году, однако и новое повышение не за горами: каждый второй эйчар утверждает, что их компания планирует процедуру пересмотра окладов в ближайшее время.

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Время проведения: 10—24 ноября 2023 года

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