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В у бойцы СВО проходят отбор на обучение по Программе «Время героев»

В Крыму бойцы СВО проходят отбор на обучение по Программе «Время героев»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:26 26.04.2024

Продолжается тестирование участников проекта «Время Героев», созданного по поручению Президента России Владимира Путина. Это программа обучения бойцов СВО, которые в мирной жизни смогут проявить себя на руководящих постах в госструктурах.

С 22 апреля ведется запись на тестирование в пункты оценки в Ростове-на-Дону и Симферополе. 15 мая к ним добавятся пункты еще в 43 городах.

«Время Героев» предполагает обучение в школе государственного управления РАНХиГС, и для оценки всех участников используется прозрачная и совершенная методика.

Я узнал о Программе «Время героев» и сразу же принял решение участвовать. Уверен, что помогу стране добиться успехов не только на поле боя. У меня есть опыт управления личным составом, опыт принятия решений и я готов оправдать доверие Президента, – подчеркнул участник проекта Кирилл.

В Крыму бойцы СВО проходят отбор на обучение по Программе «Время героев»

Вся необходимая информация, адреса пунктов тестирования и порядок записи на оценочные процедуры доступны для участников проекта в личном кабинете на сайте времягероев.рф.

Пресс-служба проекта «Время героев»

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