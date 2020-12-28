Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму будет больше пригородных поездов

crimeapress_news

В Крыму будет больше пригородных поездов
Фото: ЮППК

В Крыму будет больше пригородных поездов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:47 28.12.2020

Железнодорожники планируют в 2021 году увеличить количество пригородных поездов, курсирующих по Крыму, и построить под Евпаторией две новые железнодорожные станции. Об этом сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк.

На следующий год они планируют увеличить количество пригородных поездов. В планах у них строительство, помимо реконструкции 27 вокзальных комплексов, которые есть в республике Крым… По направлению в сторону Евпатории две новые станции будут строиться с нуля. Там, где сейчас только плиты и перекрытия лежат, сейчас люди выходят и останавливаются. В следующем году будет финансирование, — цитирует депутата ТАСС.

Черняк уточнил, что в Крыму многие местные жители стали предпочитать железнодорожный транспорт автомобильному.

Южная пригородная пассажирская компания начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети десять направлений: «Симферополь – Феодосия», «Соленое Озеро – Евпатория», «Керчь – Анапа», «Симферополь – Севастополь», «Симферополь – Евпатория», «Симферополь — Соленое озеро», «Джанкой – Керчь», «Керчь – Феодосия», «Феодосия – Армянск», «Севастополь – Евпатория». По последним данным, менее чем за год на территории полуострова перевезено 3 миллиона пассажиров.

В Крыму будет больше пригородных поездов

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.