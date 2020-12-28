В Крыму будет больше пригородных поездов

Железнодорожники планируют в 2021 году увеличить количество пригородных поездов, курсирующих по Крыму, и построить под Евпаторией две новые железнодорожные станции. Об этом сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк.

На следующий год они планируют увеличить количество пригородных поездов. В планах у них строительство, помимо реконструкции 27 вокзальных комплексов, которые есть в республике Крым… По направлению в сторону Евпатории две новые станции будут строиться с нуля. Там, где сейчас только плиты и перекрытия лежат, сейчас люди выходят и останавливаются. В следующем году будет финансирование, — цитирует депутата ТАСС .

Черняк уточнил, что в Крыму многие местные жители стали предпочитать железнодорожный транспорт автомобильному.

Южная пригородная пассажирская компания начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети десять направлений: «Симферополь – Феодосия», «Соленое Озеро – Евпатория», «Керчь – Анапа», «Симферополь – Севастополь», «Симферополь – Евпатория», «Симферополь — Соленое озеро», «Джанкой – Керчь», «Керчь – Феодосия», «Феодосия – Армянск», «Севастополь – Евпатория». По последним данным, менее чем за год на территории полуострова перевезено 3 миллиона пассажиров.