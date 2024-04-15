В Крыму будет работать «горячая линия» по иммунизации

Получить консультации и ответы на интересующие вопросы в рамках тематической «горячей линии», посвященной вопросам иммунизации можно по телефону «горячей линии» территориального отдела по Южному берегу Крыма:

+7 (978) 919-11-42, +7(3654) 23-48-74

Время проведения консультаций: с 14:00 до 17:00 ежедневно в рабочие дни.

источник: пресс-служба администрации Ялты