В Крыму будет работать «горячая линия» по иммунизации

Получить консультации и ответы на интересующие вопросы в рамках тематической «горячей линии», посвященной вопросам иммунизации можно по телефону «горячей линии» территориального отдела по Южному берегу Крыма:
+7 (978) 919-11-42, +7(3654) 23-48-74
Время проведения консультаций: с 14:00 до 17:00 ежедневно в рабочие дни.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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С тегами: здравоохранение Крыма