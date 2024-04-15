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В у будет работать «горячая линия» по иммунизации
иллюстрация: пресс-служба администрации Ялты

В Крыму будет работать «горячая линия» по иммунизации

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:08 15.04.2024

Территориальным отделом Межрегионального Управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Южному берегу Крыма в период с 22 по 30 апреля 2024г. организована работа «горячей линии» по вопросам иммунизации населения.

Получить консультации и ответы на интересующие вопросы в рамках тематической «горячей линии», посвященной вопросам иммунизации можно по телефону «горячей линии» территориального отдела по Южному берегу Крыма:

Узнайте больше:  15 апреля - День святого Тита, а также "барыш-день"

+7 (978) 919-11-42, +7(3654) 23-48-74

Время проведения консультаций: с 14:00 до 17:00 ежедневно в рабочие дни.

источник: пресс-служба администрации Ялты

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