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В у будет работать горячая линия по вопросам иммунизации населения
фото: pikist.com

В Крыму будет работать горячая линия по вопросам иммунизации населения

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 20:12 09.04.2024

С 22 апреля по 30 апреля в Российской Федерации планируется проведение Единой недели иммунизации.

Цель ЕНИ-2024 состоит в увеличении охвата вакцинацией детей и взрослых против различных инфекционных заболеваний.

В период проведения мероприятия в Республике Крым и г. Севастополе с 22 по 30 апреля 2024 года будет открыт телефон «горячей линии» — +79789191135 —  по которому специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю будут оказывать консультации гражданам по актуальным вопросам иммунизации.

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источник: пресс-служба администрации Симферополя

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