В Крыму будет работать горячая линия по вопросам иммунизации населения

С 22 апреля по 30 апреля в Российской Федерации планируется проведение Единой недели иммунизации.

Цель ЕНИ-2024 состоит в увеличении охвата вакцинацией детей и взрослых против различных инфекционных заболеваний.

В период проведения мероприятия в Республике Крым и г. Севастополе с 22 по 30 апреля 2024 года будет открыт телефон «горячей линии» — +79789191135 — по которому специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю будут оказывать консультации гражданам по актуальным вопросам иммунизации.

источник: пресс-служба администрации Симферополя