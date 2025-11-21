В Крыму будет работать логистический центр с объемом инвестиций более 10 млрд рублей

Строительство оптово-распределительного центра завершено в поселении Чистенькое Симферопольского района Республики Крым. Общий объем инвестиций для реализации проекта составил более 10 млрд рублей, сообщили в крымском Минпромторге.

Созданный ОРЦ — это современный логистический комплекс класса «А», оснащенный передовыми технологическими решениями. В нем предусмотрены роботизированные системы, элементы искусственного интеллекта, развитая складская и транспортная инфраструктура. Особое внимание уделено импортонезависимости: свыше 92% оборудования и систем поставляются российскими производителями, что повышает надёжность и устойчивость логистических процессов. Работа ОРЦ позволит создать 950 новых рабочих мест, — говорится в сообщении.

Площадь комплекса составляет 58,9 тыс. кв. м, из них 52,7 тыс. кв. м — это складские помещения. Единовременная вместимость объекта достигает 60 тыс. паллетомест, общий объем складской зоны — 102 тыс. куб. м. Центр будет оснащен девятью температурными режимами хранения, что позволит работать с широким ассортиментом товаров. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года.

По проекту Федерации предусмотрена компенсация стоимости строительно-монтажных работ в размере 1,2 млрд рублей, согласно поручению президента России. Министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян, осмотревший центр, отметил, что оптово-распределительный центр такого масштаба — это серьезный шаг вперед для отрасли торговли всего полуострова.

