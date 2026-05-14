В Крыму будет работать новый завод по производству минеральной ваты
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:18 14.05.2026

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в церемонии открытия ООО «Таврический завод минеральной ваты «Массивъ», расположенного в пгт Гвардейское Симферопольского района. Помимо выпуска собственно минеральной ваты, на предприятии планируется изготавливать изделия из нее для гражданского и промышленного строительства – плиты в ассортименте с толщиной 50–200 мм и плотностью 35–200 кг/м3. Ожидается, что завод полностью покроет потребность республики в минеральной базальтовой вате, а также частично удовлетворит потребность исторических регионов.

Сергей Аксёнов высоко оценил новое предприятие, поблагодарив за вклад в него представителей бизнес-сообщества и строителей.

Производственная линия получилась современной. Пожалуй, даже одной из самых современных в Южном федеральном округе. Общий объем производства – 30 тыс. тонн ежегодно, что позволит полностью закрыть потребности Крыма. А в будущем, надеемся, весь юг России будет обеспечен высококачественным крымским продуктом, – сказал Глава республики.

Отдельно Сергей Аксёнов выразил признательность за поддержку ФГАУ «Российский фонд технологического развития», предоставившему для реализации проекта льготный кредит.

По мнению Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова, открытие предприятия стало важным событием для строительной отрасли.

С открытием завода, который не имеет аналогов в республике, создано порядка 75 рабочих мест. Такие проекты повышают инвестиционную привлекательность, делают нашу республику современнее, – считает спикер крымского парламента.

В мероприятии также принял участие министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

