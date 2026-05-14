В Крыму будет работать новый завод по производству минеральной ваты

Сергей Аксёнов высоко оценил новое предприятие, поблагодарив за вклад в него представителей бизнес-сообщества и строителей.

Производственная линия получилась современной. Пожалуй, даже одной из самых современных в Южном федеральном округе. Общий объем производства – 30 тыс. тонн ежегодно, что позволит полностью закрыть потребности Крыма. А в будущем, надеемся, весь юг России будет обеспечен высококачественным крымским продуктом, – сказал Глава республики.

Отдельно Сергей Аксёнов выразил признательность за поддержку ФГАУ «Российский фонд технологического развития», предоставившему для реализации проекта льготный кредит.

По мнению Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова, открытие предприятия стало важным событием для строительной отрасли.

С открытием завода, который не имеет аналогов в республике, создано порядка 75 рабочих мест. Такие проекты повышают инвестиционную привлекательность, делают нашу республику современнее, – считает спикер крымского парламента.

В мероприятии также принял участие министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым