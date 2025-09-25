В Крыму будет работать целевое образование для медиков. Как?

В России студентов медицинских колледжей и вузов, которые обучаются на бюджетной основе, обяжут заключать договоры о целевом обучении. При этом для выпускников университетов, решивших продолжить образование, будет предусмотрена возможность работать в первичном звене здравоохранения сразу после получения диплома. Как такие меры помогут решить проблемы кадрового дефицита в отрасли – в эфире радио

рассказал директор Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. Георгиевского, председатель комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики ОП РК, доктор медицинских наук, профессор Евгений Крутиков.