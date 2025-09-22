Прямо сейчас:
В Крыму будет тепло и солнечно
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:27 22.09.2025

Антициклон окончательно обоснуется в Крыму после выходных и последняя декада сентября порадует жителей и гостей полуострова продолжением бархатного сезона: солнцем, безоблачным небом и теплым морем. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, отметив, что это будет настоящий ренессанс бабьего лета.

По словам эксперта, пришедший в Крым на выходных антициклон обоснуется и останется практически на всю неделю, поэтому никаких погодных сюрпризов не будет.

Такой ренессанс бабьего лета: много солнца, никаких осадков, слабый ветер переменный 2-7 м/с – в общем, бархатный сезон в регион все-таки вернется, – сказал специалист.

По ночам воздух будет остывать до +8…+13 градусов, а днем подниматься в среднем до +25 градусов, прогнозирует Тишковец.

В понедельник днем это +21…+26, во вторник +22… +27. И примерно в таком диапазоне дневная температура в районе 25-26 градусов тепла будет держаться всю предстоящую семидневку, – уточнил эксперт.

Благодаря такому долговременному прогреву вода в море, температура которой после шторма, обрушившегося на Крым в конце минувшей недели, стала колебаться от +21 до +24 градусов, вновь выйдет на комфортные параметры +22…+25, обещает Тишковец.

То есть идеальная погода. Лучшая для заключительной декады сентября, – подытожил специалист.

источник: РИА Новости Крым

