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В у будут бесплатно учить (переучивать) рестораторов
Фото: pikist.com

В Крыму будут бесплатно учить (переучивать) рестораторов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:39 07.02.2024

В Крыму пройдет обучение для рестораторов «Мой бизнес. Про рестораны». Программа будет посвящена современным тенденциям в ресторанном бизнесе, управлению персоналом, повышению качества обслуживания, увеличению прибыли через оптимизацию. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Принять участие в обучении регионального Центра «Мой бизнес» могут индивидуальные предприниматели и юридические лица Крыма – один человек от предприятия (условие – регистрация на Цифровой платформе МСП.РФ).

Обучение – отличная возможность обменяться опытом с коллегами, изучить новые методики и стратегии, а также получить ценные знания и инструменты для улучшения качества обслуживания, оптимизации процессов и повышения эффективности работы ресторана, – отметила Ирина Кивико. 

Спикер мероприятия – создатель и идейный вдохновитель кофейного проекта в Москве, управляющий кейтринга численностью 5 тыс. человек, создатель ресторанных концепций, руководитель заведений в пятизвездочном курортном комплексе Mriya Resort & SPA.

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Обучение пройдет:

— 28-29 февраля в Ялте,

— 1-2 марта в Симферополе.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В Крыму будут бесплатно учить (переучивать) рестораторов

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