В Крыму будут курсировать дополнительные экспресс-поезда. Расписание движения

С 7 августа, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании, назначает дополнительные рейсы электропоездов — две пары в сутки — по маршруту Севастополь – Симферополь:

Отправлением со станции Севастополь в 13:50 с остановками на станциях Мекензиевы Горы и Бахчисарай, прибытием на станцию Симферополь в 15:15.

Отправлением со станции Севастополь в 20:20 с одной остановкой в пути следования на станции Бахчисарай, прибытием на станцию Симферополь в 21:47.

Отправлением со станции Симферополь в 15:50 с остановками на станциях Бахчисарай и Мекензиевы Горы, прибытием на станцию Севастополь в 17:32.

Отправлением со станции Симферополь в 22:20 с одной остановкой в пути следования на станции Бахчисарай, прибытием в Севастополь в 23:45.

С увеличением количества рейсов на линии между Севастополем и Симферополем всего будут курсировать 9 пар поездов, — отмечают в пресс-службе компании.

В связи с назначением новых пригородных поездов изменяется расписание движения пригородного поезда сообщением Симферополь-Севастополь. Ранее поезд отправлялся со станции Симферополь в 14:50, с 7 августа будет отправляться в 14:05.

По маршруту Севастополь – Симферополь курсирует обновленный подвижной состав – комфортабельные поезда серии ЭП2Д. Для удобства пассажиров в поездах работает система климат-контроля, в головных вагонах расположены биотуалеты, для комфортного передвижения маломобильных пассажиров поезда оснащены подъемными устройствами, также в вагонах расположены специальные места для колясочников.

Стоимость проезда по полному маршруту составляет 122,46 рублей.

Ознакомиться с расписанием пригородных поездов, а также приобрести билеты на пригородные маршруты можно в железнодорожных кассах и онлайн – на сайте и в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички», также в терминалах самообслуживания на железнодорожных станциях.

фото: пресс-служба ЮППК