В Крыму будут курсировать дополнительные экспресс-поезда. Расписание движения

С 7 августа, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании, назначает дополнительные рейсы электропоездов — две пары в сутки — по маршруту Севастополь – Симферополь:
- Отправлением со станции Севастополь в 13:50 с остановками на станциях Мекензиевы Горы и Бахчисарай, прибытием на станцию Симферополь в 15:15.
- Отправлением со станции Севастополь в 20:20 с одной остановкой в пути следования на станции Бахчисарай, прибытием на станцию Симферополь в 21:47.
- Отправлением со станции Симферополь в 15:50 с остановками на станциях Бахчисарай и Мекензиевы Горы, прибытием на станцию Севастополь в 17:32.
- Отправлением со станции Симферополь в 22:20 с одной остановкой в пути следования на станции Бахчисарай, прибытием в Севастополь в 23:45.
С увеличением количества рейсов на линии между Севастополем и Симферополем всего будут курсировать 9 пар поездов, — отмечают в пресс-службе компании.
В связи с назначением новых пригородных поездов изменяется расписание движения пригородного поезда сообщением Симферополь-Севастополь. Ранее поезд отправлялся со станции Симферополь в 14:50, с 7 августа будет отправляться в 14:05.
По маршруту Севастополь – Симферополь курсирует обновленный подвижной состав – комфортабельные поезда серии ЭП2Д. Для удобства пассажиров в поездах работает система климат-контроля, в головных вагонах расположены биотуалеты, для комфортного передвижения маломобильных пассажиров поезда оснащены подъемными устройствами, также в вагонах расположены специальные места для колясочников.
Стоимость проезда по полному маршруту составляет 122,46 рублей.
Ознакомиться с расписанием пригородных поездов, а также приобрести билеты на пригородные маршруты можно в железнодорожных кассах и онлайн – на
фото: пресс-служба ЮППК
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