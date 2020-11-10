В Крыму будут лечить симферопольца, напавшего с ножом на врача «Скорой помощи»

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Симферополя, обвиняемого в покушении на убийство медицинского работника (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

Следственным отделом по Центральному району города Симферополя установлено, что днем 26 июля текущего года 2020 года на телефон диспетчерской службы Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи поступил вызов от жительницы улицы Балаклавская, которая просит оказать помощь ее 32-летнему сыну. Когда медики вошли в квартиру, мужчина с ножом набросился на врача бригады и нанес удар ножом в область шеи, причинив тяжкий вред здоровью. Действия злоумышленника были пресечены очевидцами, он был изолирован от общества в специализированном учреждении, раненому была оказана своевременная квалифицированная помощь, — сообщили в Следкоме.

Только вот судить нападавшего, судя по всему не будут. А будут лечить, причем принудительно. Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в рамках расследования дела, у подследственного имеется тяжелое психическое расстройство, он нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для подписания постановления о применении в отношении фигуранта уголовного дела мер медицинского характера, — отметили в Следкоме.

Отметим, в последнее время случаи нападения на медиков «Скорой» — не редкость. Менее месяца назад аналогичное происшествие было зафиксировано в Евпатории.