В Крыму будут размещены новые зенитные комплексы С-350 «Витязь»

Зенитные комплексы нового поколения С-350 «Витязь» вскоре будут развернуты в Крыму. Об этом сообщил в интервью газете «
На южных рубежах Российской Федерации, включая полуостров Крым, развернута достаточно мощная система противовоздушной обороны. Она способна отразить удары воздушного противника, действующего со всех направлений во всем диапазоне высот и скоростей. На вооружении войск ПВО нашего объединения стоят современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», готовятся заступить на боевое дежурство расчеты новейших комплексов С-350 «Витязь», — приводит издание слова Дворникова.
С-350 «Витязь» — мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО «Алмаз-Антей» для зенитных ракетных войск ВКС России. Система предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника.
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