В Крыму будут размещены новые зенитные комплексы С-350 «Витязь»

Зенитные комплексы нового поколения С-350 «Витязь» вскоре будут развернуты в Крыму. Об этом сообщил в интервью газете « Красная звезда « командующий войсками Южного военного округа, генерал армии Александр Дворников.

На южных рубежах Российской Федерации, включая полуостров Крым, развернута достаточно мощная система противовоздушной обороны. Она способна отразить удары воздушного противника, действующего со всех направлений во всем диапазоне высот и скоростей. На вооружении войск ПВО нашего объединения стоят современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», готовятся заступить на боевое дежурство расчеты новейших комплексов С-350 «Витязь», — приводит издание слова Дворникова.

С-350 «Витязь» — мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО «Алмаз-Антей» для зенитных ракетных войск ВКС России. Система предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника.