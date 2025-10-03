Прямо сейчас:
В Крыму будут рисовать только патриотические муралы - до конца СВО
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:12 03.10.2025

Уличное искусство активно развивается в Республике Крым. Учитывая политическую обстановку, в регионе приняли решение до конца специальной военной операции на Украине создавать муралы только патриотической тематики, сообщил ТАСС председатель госкомитета молодежной политики региона Алексей Зинченко.

Мы, конечно же, хотим вкладывать какую-то все-таки идеологическую составляющую для того, чтобы мурал стал точкой притяжения для жителей и гостей того или иного населенного пункта. Наша однозначная позиция: пока мы не победим, пока специальная военная операция не будет завершена, все наши муралы, все наши изображения, которые появляются на фасадах зданий и на сооружениях, будут носить исключительно патриотическую тематику. Мы не против культуры, не против спорта, но сейчас приоритет именно такой, — сказал он.

Ранее в Крыму стартовал проект по созданию серии муралов к 80-летию Победы, на которых изображены великие полководцы и герои войн.

источник: ТАСС

Просмотры: 6

