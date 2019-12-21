В Крыму будут штрафовать нелегальных продавцов ёлок

О том, что в Крыму владельцев нелегальных елочных базаров будут наказывать штрафом, а елки изымать, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник отдела по координации общественного питания и бытового обслуживания населения управления торговли Симферопольского горсовета Риза Мухтаров. Как распознать «нелегалов»? Владельцы легальных елочных базаров должны предоставлять покупателям сертификат качества и чек на продукцию. А также:

У продавцов должна находиться копия договора на размещения торгового объекта с администрацией Симферополя. Кроме этого, продавцы должны предоставить покупателю книгу отзывов и предложений. На самой точке продажи должна находиться вывеска о хозяйствующем субъекте и режиме его работы, мерная линейка и сертификаты Роспотребнадзора, — цитирует РИА Новости Крым Ризу Мухтарова.

По словам специалиста: продавцам незаконных елок грозит административное наказание и штраф от пяти тысяч рублей, а все нелегальная продукция будет изъята и утилизирована.

Адреса легальных ёлочных базаров в Симферополе, а они открылись в крымской столице 16 декабря — здесь.