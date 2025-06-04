В настоящее время подрядная организация активно проводит комплекс проектно-изыскательских работ, следуя установленным графикам. Реализация мероприятий осуществляется в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

Строительство этих водохранилищ станет важным шагом к обеспечению устойчивого водоснабжения региона, особенно в периоды сильной засухи, – цитирует пресс-служба Председателя Правительства.

В Крыму будут строить новые водохранилища. Где?

В Крыму будут строить новые водохранилища. Где?

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