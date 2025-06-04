фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
В Крыму будут строить новые водохранилища. Где?
Опубликовал: КрымPRESS
в Водоснабжение Крыма
22:39 04.06.2025
водоснабжение Крыма 2025-06-04
В ходе рабочей поездки Председатель Совета министров Республики Крым совместно с первым заместителем председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Гурамом Соболевым провели осмотр участков, отведенных под строительство новых водохранилищ на полуострове. По словам Юрия Гоцанюка, в Бахчисарайском районе на реке Марта и в городском округе Алушта, рядом с селом Солнечногорское, запланировано строительство двух новых водохранилищ, которые позволят устранить риски дефицита воды на Южном берегу Крыма.
Строительство этих водохранилищ станет важным шагом к обеспечению устойчивого водоснабжения региона, особенно в периоды сильной засухи, – цитирует пресс-служба Председателя Правительства.
В настоящее время подрядная организация активно проводит комплекс проектно-изыскательских работ, следуя установленным графикам. Реализация мероприятий осуществляется в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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