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В Крыму будут строить новые водохранилища. Где?
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Крыму будут строить новые водохранилища. Где?

Опубликовал: КрымPRESS в Водоснабжение Крыма 22:39 04.06.2025

В ходе рабочей поездки Председатель Совета министров Республики Крым совместно с первым заместителем председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Гурамом Соболевым провели осмотр участков, отведенных под строительство новых водохранилищ на полуострове.  По словам Юрия Гоцанюка, в Бахчисарайском районе на реке Марта и в городском округе Алушта, рядом с селом Солнечногорское, запланировано строительство двух новых водохранилищ, которые позволят устранить риски дефицита воды на Южном берегу Крыма.

Строительство этих водохранилищ станет важным шагом к обеспечению устойчивого водоснабжения региона, особенно в периоды сильной засухи, – цитирует пресс-служба Председателя Правительства.

В настоящее время подрядная организация активно проводит комплекс проектно-изыскательских работ, следуя установленным графикам. Реализация мероприятий осуществляется в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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