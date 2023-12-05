В Крыму будут строить очередные федеральные трассы

У трассы «Таврида» в Крыму появятся «сестры» — скоростные автомагистрали, соединяющие полуостров с материком через Херсонскую и Запорожскую области. Первый шаг уже делается: дороги «Симферополь – Джанкой» и «Симферополь – Армянск» планируется до конца года передать в федеральную собственность для реализации проекта трассы через новые регионы до Ростова-на-Дону.

Росавтодором готовится технико-экономическое обоснование. Предполагается, что на дорогах будет достаточно большой транспортный поток, поэтому изучается вариант создания четырехполосной трассы. При этом источник финансирования пока не определен, — сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Проект еще даже не на бумаге, но само намерение впечатляет. Особенно, если учесть «планов громадье» по дорожным развязкам от «Тавриды» до ЮБК.