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В у будут строить очередные федеральные трассы
Иллюстрация: pikist.com

В Крыму будут строить очередные федеральные трассы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 13:09 05.12.2023

У трассы «Таврида» в Крыму появятся «сестры» — скоростные автомагистрали, соединяющие полуостров с материком через Херсонскую и Запорожскую области. Первый шаг уже делается: дороги «Симферополь – Джанкой» и «Симферополь – Армянск» планируется до конца года передать в федеральную собственность для реализации проекта трассы через новые регионы до Ростова-на-Дону.

Росавтодором готовится технико-экономическое обоснование. Предполагается, что на дорогах будет достаточно большой транспортный поток, поэтому изучается вариант создания четырехполосной трассы. При этом источник финансирования пока не определен, — сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Проект еще даже не на бумаге, но само намерение впечатляет. Особенно, если учесть «планов громадье» по дорожным развязкам от «Тавриды» до ЮБК.

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