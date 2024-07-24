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В у будут судить агента СБУ. Обвиняется в покушении на убийство военнослужащего из Джанкоя

В Крыму будут судить агента СБУ. Обвиняется в покушении на убийство военнослужащего из Джанкоя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:54 24.07.2024

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего гражданина Украины. Агент СБУ обвиняется в покушении на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенном общеопасным способом по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды; незаконных приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ, взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, незаконном изготовлении взрывного устройства.

Следствием установлено, что сотрудник спецслужб Украины разработал план по устранению военнослужащего, который ранее проходил службу в ВСУ, а после вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации перешел в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Для совершения особо тяжкого преступления куратор склонил к негласному сотрудничеству жителя Чехии, временно проживавшего в Симферополе, являющегося гражданином Украины.

По заданию СБУ агент приобрел поражающие элементы, из которых изготовил взрывное устройство, арендовал квартиру рядом с местом проживания будущей жертвы. 23 сентября прошлого года близ дома по улице Садовая города Джанкой пособник украинских спецслужб установил на днище автомобиля военнослужащего взрывное устройство и дистанционно привел его в действие. Однако довести свой преступный умысел, направленный на убийство, не смог, — рассказали подробности в Следственном комитете.

Злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и МВД России по Республике Крым. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу.

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