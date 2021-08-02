В Крыму будут судить браконьеров – «любителей черной икры»

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Раздольненского района, обвиняемых в незаконной добыче рыб осетровых пород и сбыте черной икры. Браконьеры попали сразу под несколько статей УК РФ.

В зависимости от роли каждого в содеянном они обвиняются в незаконной добыче, приобретении, хранении, перевозке и продаже особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, их дериватов (производных), совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.258.1 УК РФ); незаконной добыче, хранении и перевозке особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации (морские коньки) (ч.1 ст.258.1); даче взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия (ч.3 ст.291 УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что трое жителей Раздольненского района (один из которых на момент возбуждения уголовного дела работал в должности оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по Раздольненскому району) организовали нелегальный бизнес по незаконной добыче русского осетра, обитаемого в Черном море, производству и сбыту икры этого ценного и особо охраняемого вида рыбы.

Роли в группе были распределены. Подготовленную к продаже икру осетровых видов рыб сообщники на протяжении 2019-2020 годов сбывали в Крыму. Действующий на тот момент сотрудник полиции оказывал покровительство преступному бизнесу отца, используя служебные полномочия вопреки интересам службы в части беспрепятственной доставки и продаже товара покупателям.

Участники группы были задержаны в июле 2020 года в ходе спецоперации, проведенной силами подразделения Госзащиты и службой собственной безопасности МВД по Республике Крым, УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, при содействии спецподразделения Росгвардии ОМОН «Беркут». В багажнике автомобиля подозреваемого были обнаружены банки с икрой, подготовленные для продажи. Также зафиксирован факт дачи взятки одним из подозреваемых сотруднику правоохранительных органов с целью избежания ответственности, — отметили в Следкоме.

В ходе дальнейших обысков по местам жительства участников преступной группы, базам хранения рыбы осетровых пород и икры, были изъята замороженная рыба осетровых пород и морской конек, тары с икрой, сети, мобильные телефоны, на которых был запечатлен процесс разделки биоресурсов, и другие объекты, представляющие интерес для следствия. Согласно заключению специалистов, представленные на экспертизу образцы икры идентифицированы как икра русского осетра, полученная из дикой среды обитания.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Прокуратура Республики Крым уже направила его в Раздольненский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следком.