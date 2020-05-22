В Крыму будут судить членов ОПГ, занимавшихся сбытом наркотиков в особо крупном размере

Сотрудники МВД по Республике Крым направили в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемых в создании сети сбыта наркотиков синтетического происхождения.

В результате оперативной разработки сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым установлены и задержаны организаторы криминального бизнеса – мужчина и женщина, которые создали сеть распространения в нескольких населенных пунктах Крыма «N-метилэфедрона», а также наркотиков амфетаминовой группы, — сообщили в МВД по РК.

Оперативники установили, что злоумышленники создали в сети Интернет специализированный сайт, через который вербовались розничные сбытчики из числа крымской молодежи, а также организовывалась продажа наркотических средств. Всего к реализации преступной схемы были причастны многочисленные «раскладчики» наркотиков, работавшие в разных городах и районах полуострова.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий полицейскими доказано, что противоправная деятельность проводилась по принципам соподчиненности и иерархии, в группе использовались меры конспирации, для обезличенных расчетов использовались интернет-кошельки, при этом в качестве единицы платежа организаторы зачастую применяли криптовалюты «Bitcoin».

На «перевалочной базе» наркодельцов, расположенной в пос. Молодежное Симферопольского района, сотрудниками УКОН МВД по Республике Крым были обнаружены почти полтора килограмма высокотоксичных синтетических наркотиков. Кроме того, при личном досмотре и в автомобиле, которым пользовались фигуранты уголовного дела, были изъяты пакеты с расфасованными порошкообразными и кристаллическими веществами, приготовленными для сбыта. В телефонах задержанных были зафиксированы на фото места тайников, созданных в различных населенных пунктах Республики Крым, — отметили в полиции.

После того, как стражи порядка обследовали места «закладок», в которых непосредственно перед этим были разложены пакеты с порошками, лишь в первых 11-ти тайниках было обнаружено более полукилограмма запрещенных веществ.

По экспертными оценкам, общая масса изъятого составляет примерно 14 тысяч среднеразовых доз различных синтетических наркотиков. В рамках следствия фигуранты обвиняются сразу по нескольким эпизодам преступной деятельности.

Следственным управлением МВД России по Республике Крым направлено в суд уголовное дело по незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах в составе организованной группы. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Фото: МВД по РК.