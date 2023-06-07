В Крыму будут судить «компаньонку по родам на дому», то есть повитуху, или по-модному доулу

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении компаньонки по родам, чьи действия привели к смерти младенца в Ленинском районе. По информации Следственного комитета, 38-летняя жительница Севастополя обвиняется в осуществлении медицинской практики лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, что повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 235 УК РФ).

Следственным отделом по Ленинскому району установлено, что беременная жительница поселка Ленино решила организовать свои роды на дому, отказавшись от квалифицированной помощи врачей и госпитализации в медучреждение, достоверно зная об имеющихся у нее противопоказаниях. На сайте объявлений она познакомилась с уроженкой Санкт-Петербурга, которая без лицензии осуществляла занятие частной медицинской практикой под видом зарубежной профессии доулы, не зарегистрированной в Российской Федерации. Свои услуги по родовспоможению компаньонка оценила в 35 тысяч рублей, — сообщили в Следкоме.

В процессе беременности доула проводила с жительницей поселка Ленино встречи в арендуемых залах на территории Симферополя и Севастополя, где производила медосмотры, назначала биологически активные добавки.

Днем 2 февраля текущего года в ходе родоразрешения по месту жительства беременной женщины компаньонка обнаружила, что у плода имеются особенности и заверила пациентку о положительном опыте принятия подобных родов. В результате отсутствия оперативной квалифицированной медицинской помощи новорожденный мальчик скончался, — констатировали следователи.

Следователем следственного отдела по Ленинскому району Республики Крым установлены все обстоятельства трагедии. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.

В мае был вынесен приговор самой матери погибшего ребенка — 31-летней жительнице Ленинского района. Судом она признана виновной в причинение смерти по неосторожности и приговорена к 1,5 годам ограничения свободы.

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