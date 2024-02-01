В Крыму будут судить мошенника, вымогавшего деньги у пенсионеров

В Крыму прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Симферопольского района. Он обвиняется по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в марте-апреле 2023 года обвиняемый, действуя совместно с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, похищал денежные средства у граждан пожилого возраста посредством сообщения им заведомо ложных сведений о совершении их родственниками дорожно-транспортных происшествий.

Соучастники предлагали пенсионерам передать деньги якобы за непривлечение к уголовной ответственности виновников ДТП. Обвиняемый прибывал по месту жительства потерпевших и забирал денежные средства. Таким способом у 16 жителей Республики Крым и города Севастополя было похищено более 4 млн. рублей, — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемого наложен арест. Потерпевшими предъявлены иски о взыскании ущерба, причиненного преступлениями.