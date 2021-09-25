В Крыму будут судить «оборотней в погонах»

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и членов преступного сообщества, в состав которого входили должностные лица ОВМ УМВД России по городу Ялта. Бывшие правоохранители обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 210, п. «а, в» ч. 5 ст. 290 и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация и участие в составе преступного сообщества в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в виде получения взяток должностными лицами и совершения организации незаконной миграции).

Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Ялта организовал преступное сообщество для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории г. Ялта Республики Крым, для совершения которых привлек сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, с целью получения взяток от граждан, обратившихся за ускоренным и беспрепятственным получением услуг в миграционной сфере, — сообщили в Следкоме.

Уточняется, что для пресечения преступной деятельности «оборотней в погонах» была проведена совместная спецоперация Следственного комитета, ФСБ, полиции и пограничников.

В ходе расследования уголовного дела установлены все обстоятельства совершенных преступлений, собрана достаточная доказательственная база. Расследование завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.