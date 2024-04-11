В Крыму будут судить онлайн-мошенников, похитивших у граждан миллионы

Заметим, это не «курьеры».

В Крыму прокуратура Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей региона. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, обвиняемые являлись членами организованной группы, которая осуществляла хищение денежных средств граждан.

Используя подменные телефонные номера, они звонили гражданам, представлялись адвокатами, сотрудниками банковских учреждений, органов государственной власти и сообщали ложные сведения, что в отношении сотрудников фирмы, у которой ранее потерпевшие приобретали биологически активные добавки, возбуждено уголовное дело. Для получения компенсации им необходимо перевести денежные средства для уплаты налогов на счет, который указывали члены группы. Таким образом, обвиняемые похитили у 6 потерпевших более 4,3 млн. рублей, — сообщили в прокуратуре.

Незаконные действия обвиняемых пресечены сотрудниками органов внутренних дел. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.