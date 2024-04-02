В Крыму будут судить пособника украинских спецслужб – устроил подрыв машины, покушался на убийство

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего уроженца Винницкой области. Он обвиняется в покушении на убийство граждан в связи с осуществлением ими служебной деятельности и выполнением общественного долга, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по найму; незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст. 223.1, п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

Следователем управления по особо важным делам установлено, что уроженец Винницкой области, проживающий в Симферополе, по заданию куратора СБУ организовал покушение на убийство троих должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области. За совершение этого преступления исполнителю было обещано вознаграждение в 10 тысяч долларов США, которые должны были поступить на счет одного из его родственников, проживающих на территории Украины.

По намеченному плану был установлен маршрут передвижения должностных лиц из Мелитополя в Симферополь, приобретено взрывчатое вещество, из которого в своем гараже исполнитель изготовил взрывное устройство. Механизм был установлен под газовый баллон автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» и приведен дистанционно в действие ранним утром 19 июня 2023 года во время движения транспорта по Евпаторийскому шоссе. В результате троим находившимся в иномарке сотрудникам ВГА Запорожской области были причинены тяжкие телесные повреждения, им была оказана своевременная медицинская помощь. В настоящее время жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает, — сообщили в Следственном комитете.

Пособник украинских спецслужб был установлен и задержан в ходе спецмероприятий оперативниками уголовного розыска МВД России по Республике Крым и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Фигурант уголовного дела по ходатайству следователя был заключен под стражу, он дал признательные показания и оказывал содействие органам следствия. При обысках по месту жительства задержанного были изъяты предметы, используемые для создания взрывного механизма, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ, — уточнили следователи.

В ходе расследования уголовного дела организовано более 20 различных экспертиз, среди которых взрывотехническая и генетическая, дактилоскопическая и судебно-медицинская; допрошен широкий круг свидетелей и иных лиц, представляющий интерес для следствия; проведено свыше 40 осмотров по местам передвижения обвиняемого, хранения и изготовления взрывчатых веществ, транспорт, технические средства, с помощью которых исполнитель общался с заказчиком.

Расследование завершено. Прокуратура Республики Крым направила уголовное дело в Железнодорожный районный суд города Симферополя.