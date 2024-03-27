В Крыму будут судить посредника в даче взятки. «Помогал» оформить водительские права

В Крыму прокуратура Первомайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве).

По версии органов досудебного расследования, в феврале 2018 года мужчина сообщил своему знакомому недостоверные сведения, что имеет возможность оказать содействие в получении водительского удостоверения. Для этого обвиняемый организовал встречу потерпевшего с мужчиной, который якобы должен был передать деньги должностным лицам МРЭО ГИБДД, — сообщили в прокуратуре.

Потерпевший, доверившись обвиняемому, передал посреднику, который ранее осужден за мошенничество, денежные средства в размере порядка 50 тыс. рублей.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.