В Крыму будут судить сторонников криминальной субкультуры. Не за «взгляды», за проступки

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Бахчисарайского района. В зависимости от содеянного и роли в преступной группе они обвиняются в организации и участии в деятельности экстремистской организации, похищении человека с применением насилия, вымогательствах, систематическом предоставлении помещений для употребления наркотиков, незаконном хранении боеприпасов и публичном оскорблении представителя власти (п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 126, п. «а» ч. 2 ст. 163, п.п. «в, г» ч. 2 ст. 163, п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 232, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 319, ч. 1 ст. 282. 2 УК РФ).

Следственным отделом по Бахчисарайскому району установлено, что с ноября 2020 года 30-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, организовал ячейку международного движения «Арестантское уголовное единство», которое решением Верховного суда Российский Федерации от 17.08.2020 признано экстремистским и его деятельность на территории государства запрещена. К участию он привлек 21 и 24-летних знакомых, с которыми они запугивали сельчан, вымогали деньги, оповещали других сторонников ячейки о появлении на подконтрольной им территории сотрудников правоохранительных органов, собирали «общак» для поддержки заключенных, пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть, насилие в отношении стражей порядка и населения, не поддерживающих идеологию АУЕ (запрещена на территории РФ – ред.), — сообщили в Следственном комитете.

Про «дела» молодых «отморозков» можно говорить много. Так, участники экстремистской организации похитили в селе Фронтовое 23-летнего молодого человека. Поняв, что ценных вещей и денег у потерпевшего нет, сообщники избили его деревянными палками, погрузили в багажник автомобиля и возили по Нахимовскому району Севастополя, однако парню удалось сбежать. После подельники вымогали у двух местных жителей денежные средства в размере 600 и 500 тысяч рублей, а у 16-летнего юноши — 11 тысяч рублей, которые в дальнейшем несовершеннолетний передал им.

Также установлено, что организатор предоставлял свою квартиру членам преступной группы и знакомым для систематического потребления наркотических средств.

Преступная деятельность сторонников экстремистской организации была выявлена и пресечена в ходе спецмероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и Центра по противодействию экстремизму МВД России по Республике Крым в марте 2023 года.

В ходе обысков, проведенных на территории Бахчисарайского района, были обнаружены и изъяты патроны к огнестрельному оружию, телефоны с соответствующей тематикой и другие предметы, указывающие на причастность задержанных к арестантской субкультуре.

Организатору и еще одному активному члену группы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где они содержатся.

Вина всех фигурантов подтверждается комплексов собранных доказательств. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.