В Крыму будут судить таксиста-убийцу

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Саки — водителя такси одной из фирм. Он обвиняется в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ).

В октябре 2020 года на автодороге близ села Вилино Бахчисарайского района было обнаружено тело неизвестного мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть благодаря взаимодействию сотрудников уголовного розыска МВД России по Республике Крым, следователей и следователей-криминалистов Главного следственного управления.

Следственным отделом по Бахчисарайскому району установлено, что вечером 23 октября 2020 года водитель такси забрал из города Саки пассажира — местного жителя, который попросил отвезти его в село Вилино Бахчисарайского района. По дороге между мужчинами произошла словесная перепалка, в ходе которой водитель нанес 10 ножевых ранений пассажиру. Раненый мужчина во время конфликта выскочил из автомобиля, скончавшись на обочине дороги. Чтобы скрыть следы, злоумышленник выбросил нож и скрылся с места преступления, — рассказали в Следственном комитете.

После задержания, по ходатайству следствия таксист-убийца был заключен судом под стражу, где находится по настоящее время.

Следственным отделом по Бахчисарайскому району в ходе расследования уголовного дела собрана вся необходимая доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.