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В у будут судить украинского диверсанта
Скриншот: УФСБ

В Крыму будут судить украинского диверсанта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:07 16.04.2024

В Крыму республиканская прокуратура  утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины. Этот диверсант был пойман в октябре прошлого года. Подробности – в нашем материале «Цель высадки в Крыму… «поставить прапор». Взят в плен один из украинских диверсантов».

По версии следствия, обвиняемый, находясь на территории Украины, вступил в специализированное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в составе которого прошел специальную подготовку для осуществления террористической деятельности.

В октябре прошлого года обвиняемый совместно с иными участниками группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в целях совершения теракта, имея при себе оружие и боеприпасы, на гидроциклах и катерах незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации и двигались в направлении Черноморского района. Незаконные действия обвиняемого и иных лиц были пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, — сообщили в крымской прокуратуре.

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось Управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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Украинский «вояка» обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

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