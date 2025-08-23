Прямо сейчас:
В Крыму будут судить виновника крупного природного пожара
иллюстрация: скрин видео РИА Новости Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:19 23.08.2025

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, по вине которого этим летом вспыхнул крупный ландшафтный пожар на горе Кастель в Алуште. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

29 июня 2025 года 55-летний обвиняемый, находясь на отдыхе в частном домовладении в селе Лазурное, проигнорировав требования пожарной безопасности, развел открытый огонь в переносном мангале возле ограждения, в результате чего допустил возгорание сухой растительности за пределами домовладения, — говорится в сообщении.

Пламя распространилось вверх по склону горы Кастель. Пожар удалось потушить лишь 2 июля. Его площадь, по данным прокуратуры, составила более семи гектаров, а причиненный лесным насаждениям ущерб оценивается в 14 миллионов рублей.

Пожар в поселке Лазурное под Алуштой начался в днем 29 июня. Сообщалось, что загорелись сухая трава, кустарники. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра распространился на площади до пяти гектаров. Впоследствии площадь пожара увеличилась.

К тушению подключили два вертолета. К утру 30 июня пожар локализовали, а 2 июля окончательно потушили.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 2 115

