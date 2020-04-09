В Крыму будут судить виновных в гибели и травмировании пассажиров рейсового автобуса  

В Крыму завершено расследование уголовных дел по факту ДТП, в результате которого шесть пассажиров рейсового автобуса получили травмы и двое погибли. Об этом ДТП в наших материалах от 10 и 11 апреля прошлого года — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что 10 апреля 2019 года водитель выполнял на закрепленном за ним пассажирском автобусе «БОГДАН» рейс по маршруту село Яковенково – город Керчь и обратно. Двигаясь по направлению к Керчи, в районе поворота на село Костырино Ленинского района у автобуса отказала тормозная система, водитель не справился с управлением, пересек встречную полосу и съехал в кювет. В результате шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести, двое погибли на месте происшествия. В ходе эксплуатации автобуса водителем не были выявлены и устранены технические неисправности, которые образовались задолго до трагедии.

Следствием установлено, что старший мастер предприятия в ходе техосмотров автобуса не устранил данные нарушения, в результате чего технически неисправный транспорт был выпущен на линию. Контролером, ответственным за техническое состояние транспортных средств, выпускаемых на линии и при возврате их с рейсов, также не были выявлены и устранены данные неисправности.

Водитель пассажирского автобуса обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей и смерть двух лиц (ч.5 ст.264 УК РФ); старший мастер предприятия обвиняется в недоброкачественном ремонте автобуса и выпуске в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей и смерть двух лиц (ч. 3 ст. 266 УК РФ); контролер технического состояния автомобилей обвиняется в выпуске в эксплуатацию технически неисправного автобуса, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей и смерть двух лиц (ч. 3 ст. 266 УК РФ), — сообщили в Следкоме.

В настоящее время расследование уголовных дел завершено. С утвержденными обвинительными заключениями они направлены в суды для дальнейшего рассмотрения по существу.

Фото: Следком.