В Крыму будут судить водителя — обвиняется в гибели двухлетнего ребенка  

В Крыму следователи передали в суд уголовного дела в отношении жителя села Ястребцы Джанкойского района. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (если ДТП совершено в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места происшествия – п. «а» «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Об это происшествии в Джанкойском районе — ЗДЕСЬ. Напомним, 11 ноября 2019 года житель села Ястребцы, не имея прав на вождение транспортного средства, находился за рулем автомобиля ВАЗ-21063. Вместе с ним в салоне передвигались его приятель и их общая знакомая, — все они были в состоянии алкогольного опьянения. У сидевший рядом с водителем на переднем сидении женщины на руках находилась двухлетняя дочка, которая не была пристегнута ремнями безопасности.

После распития спиртного по месту жительства — в селе Ястребцы – компания отправилась на поле за картошкой, а на обратном пути, двигаясь по грунтовой дороге «Яркое – Ястребцы», со стороны села Крымка, водитель превысил допустимую скорость и автомобиль перевернулся в кювет, в результате чего ребенок вылетел через лобовое стекло из машины, получив смертельные травмы. После чего все взрослые скрылись, оставив погибшую девочку на месте происшествия.

В короткие сроки местонахождение водителя было установлено сотрудниками полиции. Он был задержан, а после по ходатайству следствия судом заключен под стражу, где находится по настоящее время. Свою вину в совершенном преступлении фигурант уголовного дела признал полностью. Следователями следственного отдела по городу Джанкой Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю установлены все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключение оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, — сообщили в Следкоме.

И еще! Материалы проверки в отношении матери погибшего ребенка по неисполнению ею родительских обязанностей направлены по компетенции в органы полиции.