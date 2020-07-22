В Крыму будут судить за взятки бывшего инспектора ГИБДД

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ГИБДД по исполнению административного законодательства отделения ГИБДД МО МВД России «Сакский». Он обвиняется в нескольких эпизодах получения должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя (ч.3 ст. 290 УК РФ).

Следственным отделом по городу Саки установлено, что в период с января 2015 по декабрь 2016 года действующий на тот момент инспектор по исполнению административного законодательства отделения ГИБДД МО МВД России «Сакский» получал через посредников взятки за непривлечение водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, к административной ответственности. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 300 тысяч рублей, — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с ОРЧ МВД по Республике Крым. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.