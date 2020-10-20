В Крыму будут судить жителя Симферопольского района. Застрелил из ружья соседа

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Симферопольского района, обвиняемого в совершении убийства; незаконном приобретении, перевозке, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов; незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывного устройства (ч. 1 ст. 105, ч.1 ст. 222, ч.1 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В июне текущего года следственным отделом по Симферопольскому району было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в одном из садовых товариществ района тела местного жителя с огнестрельным ранением груди. Установлено, что у погибшего на протяжении длительного времени имелся конфликт с соседом, однако последний всячески отрицал свою причастность к убийству, поясняя, в том числе, что в его пользовании даже никогда не было огнестрельного оружия. В ходе осмотра места происшествия следователем-криминалистом с применением металлоискателя в нескольких метрах от места обнаружения тела была найдена закопанная в лесополосе винтовка, а с применением магнитных грабель в траве — гильза. В ходе обыска жилища соседа следователи изъяли два патрона аналогичного калибра. При предъявлении мужчине винтовки и гильзы он признался в совершенном преступлении на почве постоянных бытовых конфликтов с соседом по участку, пояснив, что оружие приобрел незаконно еще в 2012 году у неизвестного ему мужчины, — рассказали в Следкоме.

В настоящее время сотрудниками следственного отдела по Симферопольскому району расследование данного уголовного дела завершено. С утверждённым обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.