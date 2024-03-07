В Крыму бюллетени для выборов Президента России уже передали из типографии в Избирком

6 марта типография «Таврида» передала в региональный Избирком изготовленные бюллетени для голосования на выборах Президента России.

Председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев и секретарь крымского избиркома Наталья Безрученко проинформировали о количестве изготовленных бюллетеней, степени их зашиты.

По словам Михаила Малышева, изготовлены два вида бюллетеней: те, которые используются в т.н. «электронных урнах» — КОИБах и «обычные».

Всё соответствует тем требованиям, которые предъявляются к этому документу: они с фоновой тангирной сеткой, они защищены, поэтому нет сомнений, что никаких инсинуаций с подделкой этого документа не произойдёт, — отметил глава крымского Избиркома.

Всего на участках (только на крупных) в Крыму будет установлено только 260 электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Так что большинство крымчан будет голосовать «привычно»: опуская заполненный бюллетень в прозрачную урну.

В рамках контракта акционерное общество «Издательство и типография «Таврида» изготовило в соответствии с представленными образцами и передало Избиркому РК избирательные бюллетени для голосования, применяемые без использования КОИБ, в количестве 983 816 штук и бюллетени с применением КОИБ в количестве 494 984. Бюллетени по решению ЦИК изготавливались на число избирателей, которое было установлено по состоянию на 1 июля 2023 года, — уточнила Наталья Безрученко.

13 марта бюллетени передадут в участковые избирательные комиссии.

Избирательный бюллетень напечатан на белой бумаге с фоновой защитной сеткой зеленого цвета, расположенной на лицевой стороне. Текст размещен на одной стороне листа. В верхней части документа указано, что бюллетень предназначен для голосования на выборах Президента РФ, назначенных Советом Федерации на 17 марта 2024 года. В правом верхнем углу документа отведено место для наклеивания специального отличительного знака официального бюллетеня — марки, а также для подписей двух членов УИК с правом решающего голоса и печати УИК. Без них бюллетень при подсчете голосов будет считаться неофициальным, а сам голос не будет учитываться.

Ниже располагается блок с памяткой о правильном заполнении бюллетеня для избирателей. Под ним разместили самую большую часть — информацию о зарегистрированных кандидатах и части для заполнения самими избирателями. Для сведений о каждом кандидате выделили одинаковые части бюллетеня и разделили информационные блоки прямой черной линией.

В 2024 году ЦИК России допустила до участия в выборах четырех кандидатов. В их числе Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и действующий президент России Владимир Путин, зарегистрированный как самовыдвиженец. Фамилии кандидатов на бюллетене разместили в алфавитном порядке. В информационном блоке о кандидатах указали: год рождения, место жительства, основное место работы, включая занимаемую должность, способ выдвижения (самовыдвижение или от политической партии), название партий тех кандидатов, кто к ним принадлежит, а также статус участников в них.

Напомним, голосование на выборах Президента России в этом году будет проводиться три дня: 15, 16 и 17 марта.