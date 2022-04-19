В Крыму бывший директор МУПа Красноперекопска обвиняется в совершении должностных преступлений

В Крыму расследуется уголовное дело в отношении бывшего директора одного из муниципальных унитарных предприятий (МУПов) Красноперекопска. Органами следствия ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий и растрата денежных средств, вверенных лицу, в крупном размере (ч.3 ст.285, ч.3 ст. 160 УК РФ).

Следственным отделом по городу Красноперекопску установлено, что в январе 2020 года между местной администрацией и МУПом было заключено соглашение о предоставлении из бюджета городского округа субсидий на возмещение затрат производителям товаров и работ, связанных с благоустройством района. Действующий на тот момент директор МУПа в интересах своего товарища — индивидуального предпринимателя, а также одной из фирм дал поручение подчиненным подготовить проект договора на поставляемый им товар, который был указан еще и по завышенной цене. В результате неправомерного создания преимуществ и нарушения законодательства о защите конкуренции муниципальному предприятию был причинен ущерб на сумму почти в 150 тысяч рублей, а муниципальному образованию городской округ Красноперекопск – свыше 360 тысяч рублей, — рассказали в Следственном комитете

Также установлено, что директор МУПа заключил аналогичный договор с завышенной стоимостью товара со своим братом — индивидуальным предпринимателем. В результате противоправных действий предприятию причинен ущерб на сумму свыше 670 тысяч рублей.

Преступная деятельность должностного лица выявлена в ходе мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, и в рамках прокурорской проверки.

Накануне подозреваемый был задержан. По местам его жительства и бывшей работы проведены следственно-оперативные действия. В настоящее время фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по вышеуказанным статьям УК РФ. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ход и результаты расследования контролируются Красноперекопской межрайонной прокуратурой.