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В Крыму Центр медицины катастроф и медпомощи установил 22 модульных здания
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Крыму Центр медицины катастроф и медпомощи установил 22 модульных здания

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 18:49 06.01.2020

При содействии Министерства здравоохранения Республики Крым ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» расширяет сеть пунктов постоянного базирования СМП в регионах.

Так, в рамках мероприятий, предусмотренных ВЦП «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» произведена поставка и последующая установка 22 модульных зданий в регионах. Как сообщил директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергей Олефиренко, запланированная на 2019 год работа по установке модульных зданий перевыполнена за счет экономии предусмотренных на нее бюджетных средств. Вместо ранее предусмотренных 20 модульных зданий удалось закупить и установить на два здания больше. Общая стоимость мероприятий по закупке и установке составила порядка 265 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Каждое модульное здание, отмечают  в ведомстве, может в полном объеме выполнять функции подстанции скорой медицинской помощи,  рассчитанной на одну-две бригады. В зданиях есть помещения для осуществления медицинской деятельности, кухни, столовые, санитарные узлы, смотровые ямы для ремонта служебных автомобилей и крытые гаражи.

Модули соответствуют стандартам и нормативам, действующим на территории Российской Федерации. Процедура лицензирования быстровозводимых зданий завершена заводом-производителем к моменту поставки модулей в Республику Крым.

После завершения основных работ, связанных с установкой модулей, проводятся работы по благоустройству прилегающих территорий, а также мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий. Ведется укладка асфальтного покрытия, устанавливаются ограждения, монтируются системы видеонаблюдения. Данный комплекс мероприятий выполняется с целью обеспечения комфортных условий труда медицинских работников и повышения качества оказания медицинской помощи населению.

В Крыму Центр медицины катастроф и медпомощи установил 22 модульных здания

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