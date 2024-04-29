В Крыму чаще всего о шашлыках на майских праздниках мечтают женатые мужчины

В опросе сервиса SuperJob приняли участие работающие представители экономически активного населения.

Выезд на шашлыки являются традиционным видом отдыха крымчан в майские праздники. 3 из 10 опрошенных будут сами жарить шашлыки. 5% респондентов приглашены к родственникам и друзьям. 8% успеют посетить несколько застолий: они и приглашены на шашлыки, и будут жарить сами. 12% еще не решили для себя вопрос с планами на май. 45% горожан не собираются на шашлыки в майские праздники, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Шашлыки больше любят мужчины: такое времяпрепровождение в майские праздники запланировали 46% из них против 39% среди женщин. Будут устраивать шашлыки чаще люди среднего возраста (от 35 до 44 лет). Чем выше зарплата у респондентов, тем больше среди них доля тех, кто собирается жарить шашлыки на майские праздники. Жарка мяса — дело семейное: состоящие в браке и имеющие детей устраивают шашлыки на майские чаще.

Судя по опросу, самый популярный вид мяса для шашлыков — свинина. Из нее планируют жарить шашлык 47% опрошенных. Каждый четвертый респондент планирует использовать для шашлыка ассорти из разных видов мяса. Курицу предпочитает каждый девятый респондент. По 6% опрошенных планируют жарить шашлык из баранины и говядины. 3% — из индейки.

Средние планируемые расходы на организацию майских шашлыков (с учетом всего: мяса, овощей, напитков и проч.) — 2400 рублей на человека.

Время проведения: 18—24 апреля 2024 года