В Крыму чаще всего приходится работать сверхурочно курьерам, медикам, водителям и педагогам

Водители трудятся сверхурочно часто и помногу. В опросе сервиса SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.

В Крыму 60% работающих на полную занятость пожаловались на переработки. Судя по их оценкам, в среднем из-за сверхурочных они трудятся практически на треть больше времени, чем положено на одну ставку.

Мужчины работают за пределами норм рабочего времени чаще, чем женщины. Молодежь соглашается на сверхурочные чаще тех, кто старше. Среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц, больше тех, кто продолжает трудиться и после окончания рабочего дня.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще работают сверхурочно курьеры, медицинские сестры, водители, врачи и педагоги, реже — операторы кол-центров и менеджеры по продажам.

Время проведения: 27 июня — 25 июля 2024 года

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