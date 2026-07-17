В Крыму частично восстановили электроснабжение в районах, которые остались без света после атак ВСУ

В Крыму частично восстановили электроснабжение населенных пунктов, которые ранее были обесточены из-за атак ВСУ на энергосистему полуострова. Об этом в пятницу сообщили в компании «Крымэнерго».
Из-за вражеских атак на объекты энергоснабжения были обесточены некоторые населенные пункты полуострова. Частично электроснабжение восстановлено, — говорится в сообщении.
При этом три энергорайона на севере, востоке и западе Крыма по состоянию на утро пятницы по-прежнему остаются частично обесточенными. Сложная обстановка с электроснабжением в наиболее пострадавших населенных пунктах Северного, Восточного и Западного энергорайонов, отметили на предприятии.
Ранее сообщалось, что в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики на северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов полностью обесточены.
источник: РИА Новости Крым
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