В Крыму часто отказывают в назначении пособия детям от 3 до 7 лет. Почему?

Специалисты отмечают: многие крымчане уже подали заявление на выплату пособия детям от 3 до 7 лет. Но всё чаще приходят отказы в его назначении. Согласно Закону Республики Крым от 06.04.2014 №53-ЗРК\2020 “О ежемесячной денежной выплате на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно” решение об отказе в назначении принимаются в следующих случаях:

превышение размера среднедушевого дохода установленной величины прожиточного минимума;

наличие в заявлении недостоверных или неполных данных;

ребёнок в возрасте от 3 до 7 лет помещён на полное государственное обеспечение;

родитель лишён родительских прав в отношении ребёнка или ограничен в родительских правах;

аналогичная ежемесячная выплата на этого ребёнка назначена в другом субъекте РФ;

трудоспособный член семьи в течение трех месяцев, которые предшествуют месяцу обращения за назначением ежемесячной выплаты, не работает,, не служит, не учится, не зарегистрирован в органе занятости в качестве безработного и отсутствуют особые причины, в связи с которыми трудоустройство затруднительно. В 2020 году при назначении ежемесячной выплаты не учитывается трёхмесячный срок, предшествующий месяцу обращения за такой выплатой, в отношении трудоспособных членов семьи, зарегистрированных в органе занятости в качестве безработных.

В случае изменения обстоятельств, препятствующих предоставлению указанной меры, заявитель вправе вновь обратится за её назначением.

Ещё раз напоминаем, при подачи заявления до 31.12.2020 и при наличии права выплата будет произведена начиная с 01.01.2020, — подчёркивают специалисты.