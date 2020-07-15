Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму часто отказывают в назначении пособия детям от 3 до 7 лет. Почему?

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Почему в Крыму отказывают в «президентских выплатах» на детей

В Крыму часто отказывают в назначении пособия детям от 3 до 7 лет. Почему?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:12 15.07.2020

Специалисты отмечают: многие крымчане уже подали заявление на выплату пособия детям от 3 до 7 лет. Но всё чаще приходят отказы в его назначении.  Согласно Закону Республики Крым от 06.04.2014 №53-ЗРК\2020 “О ежемесячной денежной выплате на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно” решение об отказе в назначении принимаются в следующих случаях:

  • превышение размера среднедушевого дохода установленной величины прожиточного минимума;
  • наличие в заявлении недостоверных или неполных данных;
  • ребёнок в возрасте от 3 до 7 лет помещён на полное государственное обеспечение;
  • родитель лишён родительских прав в отношении ребёнка или ограничен в родительских правах;
  • аналогичная ежемесячная выплата на этого ребёнка назначена в другом субъекте РФ;
  • трудоспособный член семьи в течение трех месяцев, которые предшествуют месяцу обращения за назначением ежемесячной выплаты, не работает,, не служит, не учится, не зарегистрирован в органе занятости в качестве безработного и отсутствуют особые причины, в связи с которыми трудоустройство затруднительно. В  2020 году при назначении ежемесячной выплаты не учитывается трёхмесячный срок, предшествующий месяцу  обращения за такой выплатой, в отношении трудоспособных членов семьи, зарегистрированных в органе занятости в качестве безработных.

В случае изменения обстоятельств, препятствующих предоставлению указанной меры, заявитель вправе вновь обратится за её назначением.

Ещё раз напоминаем, при подачи заявления до 31.12.2020 и при наличии права выплата будет  произведена начиная с 01.01.2020, — подчёркивают специалисты.

В Крыму часто отказывают в назначении пособия детям от 3 до 7 лет. Почему?

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.