В Крыму чем выше зарплата, тем меньше конфликтов на работе

В опросе сервиса SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из Крыма.

У 41% работающих есть опыт служебных конфликтов: 27% назвали инициатором последней ссоры коллег, 10% — других участников рабочего процесса и лишь 4% — себя. Конфликты с руководством случались у 46% работающих горожан: 35% работающих винит в этом начальство, 8% — других людей. 3% признались в том, что сами инициировали последнюю ссору. Среди представителей руководящего состава о ссорах рассказали 33% опрошенных: 20% руководителей винит в конфликтах подчиненных, 8% назвали инициатором себя, еще 5% — других участников рабочего процесса, — отмечают в пресс-службе сервиса.

45% крымчан не конфликтуют с коллегами, 49% респондентов — с руководством. Среди руководителей не конфликтуют 57% опрошенных.

Мужчины конфликтуют на работе чаще женщин и чаще не стесняются признавать инициаторами ссор с коллегами и руководством себя. Менее конфликтны в работе горожане, которые зарабатывают больше.

Время проведения: 22 марта — 3 апреля 2024 года