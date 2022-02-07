В Крыму через неделю стартует Всероссийский конкурс «Мастер года»

В Крыму с 15 февраля стартует Всероссийский конкурс «Мастер года» среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций. Организацию и проведение регионального этапа конкурса осуществляет министерство образования, науки и молодежи РК.

Конкурс проводится с целью повышения престижа педагогических профессий, пропаганды передовых идей в области образования и подготовки кадров, а также изучения и распространения лучшего педагогического опыта, — отметили в республиканском минобразе.

Для участия в конкурсе приглашаются мастера производственного обучения, преподаватели учебных предметов общеобразовательного цикла, учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик профессионального цикла образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, имеющих педагогический стаж не менее трех лет.

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