В Крыму — черноморский циклон и сложные погодные условия

Глубокий черноморский циклон принес на полуостров сложные погодные условия, которые сохранятся 6 и 7 февраля.

Ночью 6 февраля дожди, во второй половине дня перейдут в снег, местами очень сильные осадки. Температура воздуха ночью и днем +1…+6°, на южном побережье +7…+9°. 7 февраля ожидается понижение температуры воздуха, временами снег, местами очень сильный, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах образуется гололедица. Северо-западный ветер будет достигать штормовых значений, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .