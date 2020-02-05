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В Крыму непогода обесточила семь населенных пунктов

В Крыму — черноморский циклон и сложные погодные условия

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:10 05.02.2020

Глубокий черноморский циклон принес на полуостров сложные погодные условия, которые сохранятся 6 и 7 февраля.

Ночью 6 февраля дожди, во второй половине дня перейдут в снег, местами очень сильные осадки. Температура воздуха ночью и днем +1…+6°, на южном побережье +7…+9°. 7 февраля ожидается понижение температуры воздуха, временами снег, местами очень сильный, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах образуется гололедица. Северо-западный ветер будет достигать штормовых значений, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В Крыму - черноморский циклон и сложные погодные условия

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