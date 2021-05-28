В Крыму чествуют защитников рубежей Родины

28 мая – День пограничника.

В Крыму сегодня проходят торжества по случаю Дня пограничника и 103-й годовщины со дня учреждения Пограничной охраны. В симферопольском парке им. Гагарина состоялось возложение цветов к мемориальному комплексу «Могила Неизвестного солдата».

Здесь же состоялась церемония принятия обязательств кадетского пограничного класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.А. Горишнего» г. Симферополя.

Выступая перед присутствующими, Глава РК Сергей Аксёнов поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником и отметил, что охрана рубежей Родины — это важная миссия, которая требует особых качеств.

Наши пограничники всегда отличались сильным духом, высоким профессионализмом, мужеством и отвагой. Нынешнее поколение пограничников достойно продолжает славные традиции. Наша страна имеет самую большую протяженность границы, но благодаря нашим пограничникам, наши границы под надежной защитой, — подчеркнул Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, погрануправление ФСБ РФ по Республике Крым надежно защищает регион от террористических угроз, пресекает попытки провокаций на границах.

Крым исторически является приграничным регионом, южным форпостом России. В этот праздничный день хочу сказать спасибо нашим пограничникам за верность долгу и эффективную работу по обеспечению безопасности Крыма. Особая благодарность — ветеранам пограничной службы. При этом сегодня растет достойная смена пограничников, готовых с честью выполнять свой долг. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в служении Отечеству, мирного неба над головой, — заключил Глава Республики.

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, вице-адмирал Сергей Станкевич также поздравил сотрудников пограничной службы с профессиональным праздником и добавил, что сегодня пограничники сохраняют славные традиции своих предшественников — как и прежде несут службу на передовой линии, достойно выполняют роль защиты государства на южных рубежах.

С приветственным словом к присутствующим обратился первый заместитель Председателя Государственного Совета РК Ефим Фикс.

Обеспечивать территориальную целостность страны, стоять на защите её рубежей — задача не из лёгких, но в этом пограничникам нет равных, с высоким чувством долга, ответственности и профессионализма они служат своей Родине, — сказал он.

Первый вице-спикер крымского парламента подчеркнул немаловажную роль военнослужащих в реализации федеральных и региональных программ социально-экономического развития Крыма.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.