В Крыму чиновникам провести объезд всех без исключения дорог… Еще и с видеофиксацией

Глава РК Сергей Аксёнов поручил ответственным должностным лицам в муниципалитетах совместно с представителями ГУП РК «Крымавтодор» провести объезд всех без исключения дорог с фиксацией на видеорегистратор для последующего создания цифрового реестра и определения приоритетности ремонта объектов улично-дорожной сети в Крыму.

Созданный реестр упростит определение приоритетности ремонтных работ, поможет принять решение в случае возникновения спорных ситуаций. Более того, перед каждым муниципалитетом стоит задача – определить, какие силы и средства нужны для содержания улично-дорожной сети в нормативном состоянии. Это касается, в том числе уборки, ямочного ремонта и грейдирования, восстановления разметки и так далее, — пояснил Глава Крыма.

По его словам, деньги на ремонт дорог найдутся. Важно определиться, что именно ремонтировать. Срок исполнения поставленной задачи – одна неделя.

По информации минтранса РК, только в Симферополе в этом году отремонтируют 48 улиц. В списке: улицы Воровского и Севастопольская (от Козлова до примыкания к проспекту Кирова), Самокиша, Павленко, а также участок улицы Козлова от Красноармейской до Ангарской, Лермонтова, Зуйская, Узловая, участки Генерала Васильева (от кольца до старой объездной дороги) и Амет-Хана Султана, Караимская, Кавказская, Пролетарская, Шмидта, Толстого, Амурская, Лунная, Марьинская и участок улицы Ладыгина.

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