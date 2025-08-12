В Крыму число бронирований квартир посуточно выросло на 118%

Эксперты сервиса бронирования жилья Авито Путешествия подвели итоги июля 2025 года. Чаще всего россияне бронировали посуточные квартиры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (10%), Краснодарском крае (10%), Москве и Московской области (8%), Татарстане (6%), Крыму, Нижегородской, Калининградской, Волгоградской и Ростовской областях, а также Ставропольском крае (по 3% в каждом регионе).

В целом по стране россияне совершили на 28% больше бронирований квартир, чем в июле 2024 года. Среди топ-20 самых популярных регионов наиболее заметная динамика была отмечена в Крыму (рост в 2,2 раза год к году), Дагестане (+55%), Свердловской области (+53%), Ставропольском крае (+40%), Волгоградской области (+39%), Башкортостане (+36%), Калининградской (+35%) и Нижегородской областях (+34%). Предложение квартир, сдающихся в краткосрочную аренду, по сравнению с июлем 2024 года выросло на 26%.

По итогам отчетного месяца среди топ-20 регионов по числу бронирований посуточных квартир дешевле всего снять такой объект стоило в Башкортостане (3000 рублей за ночь), Тюменской и Воронежской областях (3200 рублей), Красноярском крае (3300 рублей) и Ростовской области (3400 рублей). Самые высокие средние цены в июле 2025 года были зафиксированы в Калининградской области (5700 рублей), а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5600 рублей).

В сегменте посуточной аренды загородных объектов самыми популярными направлениями в июле 2025 года стали Краснодарский край (доля: 13%), Карелия (12%), Крым (7%), Республика Алтай (6%), Дагестан (5%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (4%). Среди регионов из топ-20 самых популярных по числу бронирований посуточных домов самая заметная динамика спроса отмечалась в Крыму (в 2,9 раз год к году), Республике Алтай (в 2,3 раза), Ставропольском крае (в 2,2 раза), Дагестане и Нижегородской области (в 2,1 раза). В целом по стране россияне совершили на 86% больше бронирований загородных объектов, чем в июле 2024 года, а число предложений за тот же период увеличилось на 29%.

Среди топ-20 регионов по числу бронирований посуточных загородных объектов дешевле всего аренда обходилась в Бурятии (4800 рублей), Ростовской области (6200 рублей), Крыму (6600 рублей), Ставропольском крае (7000 рублей), Карачаево-Черкесии и Республике Алтай (по 7300 рублей). Самые высокие цены зафиксированы в Москве и Московской области (13 500 рублей), Калининградской области (12 900 рублей), Владимирской области (11 400 рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (11 100 рублей).

Самыми активными путешественниками по итогам июля 2025 года стали жители Москвы и Московской области (доля от всех путешественников — 18%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%), Свердловской области, Краснодарского края и Башкортостана (по 3% в каждом).

0 0 голоса Оцените материал

Просмотры: 15