В Крыму число бронирований летнего отдыха за две недели выросло. И значительно

Уровень бронирования летнего отдыха в Республике Крым и Севастополе вырос на 44% за последние две недели по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным за последние две недели, число бронирований Крыма выросло на 44% по сравнению с тем же периодом год назад. Среди самых востребованных курортов Коктебель, который показывает почти двойной рост по сравнению с прошлым годом. Далее Евпатория (+76%), Ялта (+58%), Алушта (+45%), Судак (+43%), Феодосия (+36%). <…> Туроператоры также сообщают о хорошем спросе на лето в Севастополе: бронирования на июнь-июль выросли вдвое, на август — втрое, — говорится в сообщении.

В РСТ уточнили, что по динамике спроса Крым заметно обгоняет Краснодарский край. Отдых в июне-августе бронируется на 40-60% лучше, чем в 2024 году, а осенние месяцы показывают практически двойной прирост. В среднем летние цены на крымских курортах выросли на 20-30% и составляют 11,9-12,6 тыс. рублей за номер на двоих, наибольший рост отмечен в Судаке (на 40%) и Евпатории (на 30-35%). В Севастополе цены в среднем повысились не более чем на 15% — до 10 тыс. рублей за номер.

Согласно данным Travelline, основной поток отдыхающих Крыму дают Москва и Московская область, на них приходится примерно 38% созданных броней. На втором месте Краснодарский край (10%), далее Санкт-Петербург (8%), Ростовская область (7%), Воронежская и Нижегородская области (по 2%), — сообщили в РСТ.

Схожее распределение потока туристов и на Кубани.

В союзе отметили, что бронирование летнего отдыха в Краснодарском крае в среднем на 30-40% меньше, чем в то же время год назад. Рост идет в основном за счет Туапсе (+33%), Сириуса (+27%), Ейска (+16%) и Адлера (+4%). «Кабардинка, Дивноморское, Анапа, Витязево показывают снижение на 30-60%, Сочи просел примерно на 20%, Геленджик на 17%. На фоне такого спроса летние цены стабилизировались, показывая средний рост не более 7%. Тем не менее они остаются выше крымских и составляют 13-15 тыс. рублей за номер, — уточнили эксперты.

источник: ТАСС