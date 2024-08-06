В Крыму число пожилых граждан и инвалидов, охваченных долговременным уходом, вырастит до 6 тысяч

В Республике Крым к 2036 году планируется увеличить до 6 тысяч численность граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных долговременным уходом на дому. Об этом сообщил Глава Республики Крым. При этом отмечается, что показатель в 6 тыс. человек, получающих долговременный уход, должен быть достигнут уже в 2030 году в соответствии с Программой развития Республики Крым до 2036 года. Как уточнил Сергей Аксёнов, по итогам 2023 года такие услуги получили 900 человек, к апрелю 2024-го – 930 человек.
Среди основных задач работы Правительства РК в данной сфере – оценка потребности в услугах по долговременному уходу и в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на эти должности, их обучение, – отмечает Глава Крыма.
Кроме того, Сергей Аксёнов проинформировал, что к 2036 году в республике планируется снизить уровень бедности до 5 %. На сегодняшний день показатель составляет 13,8 %. В то же время уровень бедности многодетных семей в 2036 году планируется снизить до 8 %.
Глава республики подчеркнул, что снижение уровня бедности – один из ключевых приоритетов работы органов власти Крыма.
Решение этих задач напрямую связано с дальнейшим развитием экономики, созданием благоприятных условий для развития бизнеса, привлечением инвестиций, содействием самозанятости, поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы, совершенствованием системы социального контракта, – отмечает Глава Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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