В Крыму число пожилых граждан и инвалидов, охваченных долговременным уходом, вырастит до 6 тысяч

Среди основных задач работы Правительства РК в данной сфере – оценка потребности в услугах по долговременному уходу и в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на эти должности, их обучение, – отмечает Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов проинформировал, что к 2036 году в республике планируется снизить уровень бедности до 5 %. На сегодняшний день показатель составляет 13,8 %. В то же время уровень бедности многодетных семей в 2036 году планируется снизить до 8 %.

Глава республики подчеркнул, что снижение уровня бедности – один из ключевых приоритетов работы органов власти Крыма.

Решение этих задач напрямую связано с дальнейшим развитием экономики, созданием благоприятных условий для развития бизнеса, привлечением инвестиций, содействием самозанятости, поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы, совершенствованием системы социального контракта, – отмечает Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым